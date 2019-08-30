Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
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с чего всё началось
"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении
 МИД России.
Московский Комсомолецвчера в 13:37

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МИД России: Тбилиси нагнетал напряженность в отношении Южной Осетии

Вести.Ruвчера в 23:34

США о новом конфликте на границе Южной Осетии и Грузии

Новостной фронтвчера в 18:31

США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

ТАССвчера в 11:32

В США прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

RT на русскомвчера в 16:10

Россия обвинила Грузию в нагнетании обстановки у «границы» с Цхинвали

Sputnik Грузиявчера в 15:05

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

РИА Новостивчера в 13:40

МИД России ответил на сооружение Грузией поста на границе с Южной Осетией

РБКвчера в 15:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

РБК вчера в 17:34
Гаджеты

Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone

В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости вчера в 08:27
Футбол

Новичок «Спартака» Тил раскрыл новые подробности своего перехода в клуб

Ранее сообщалось, что стали известны новые детали будущего игрока "Спартака" Лоренцо Мельгарехо.
Газета.Ru вчера в 18:31
Политика

СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Армия и оружие

В США объявили о создании космического командования

Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.
Профиль вчера в 05:11
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Наука

Создана вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 05:40
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Политика

Владимир Путин назвал «нормальное» количество детей в семье

VSE42 Новости 00:53
Киберспорт

Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей

News.ru вчера в 14:43
Политика

Трамп заморозил военную помощь Украине

По поручению Дональда Трампа начата проверка использования Украиной американской военной помощи в интересах США.
ИА REX 29 августа в 12:45
Политика

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Технологии

Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter

Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.
Экономика сегодня вчера в 18:10
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБК вчера в 21:53
Происшествия

В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков

В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».
Известия 01:26
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Происшествия

Жителям Алтайского края грозят частые встречи с медведями

Активно мигрируют волки, рыси, медведи и кабаны. Животные могут встретиться чаще обычного в Первомайском, Топчихинском и Троицком районах.
Алтапресс вчера в 03:36
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Футбол

В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Киберспорт

Сентябрь станет праздником для поклонников спортивных симуляторов

Сентябрь ознаменует собой начало самого богатого на игровые релизы сезона.
News.ru 01:13
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия 29 августа в 17:02
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
ТАСС 29 августа в 18:12
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
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