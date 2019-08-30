с чего всё началось

МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Общество В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Происшествия Пациентка скончалась из-за того, что красноярские врачи ушли в отгул В селе Партизанское Красноярского края врачи не приняли пациентку, потому что ушли в отгул на День молодежи.

Технологии Хакеры взломали аккаунт генерального директора Twitter Неизвестные взломали аккаунт в сети Twitter Джека Дорси, генерального директора этой соцсети.

Политика В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Армия и оружие ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля В случае тотальной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки планету Земля ждет ядерная зима, в результате которой человечество вымрет от голода.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Наука Воспаление может привести к появлению смертельной легочной гипертензии В стандартных условиях зверьки жили обычной жизнью, но потом их инфицировали вирусом с содержанием фермента SLO, провоцирующим воспаление легких.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна» Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

Футбол Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.

Политика МИД Южной Осетии назвал причину строительства блокпоста Грузии Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.

Транспорт Участок Филевской линии метро закроют на выходные Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Армия и оружие В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.

Музыка Борис Гребенщиков представил участников фестиваля «Части света» в Петербурге В интервью Metro Борис Борисович представил участников, рассказал, как рождается музыка и когда ждать выхода новых альбомов - На фестивале будет как всегда семь коллективов.