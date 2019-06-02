Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООНРИА Новости 05:49
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как отметили в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.RT на русском06:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Обновлено в 01:09
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера
32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.
Обновлено в 05:00
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в Дзержинске
Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей.
Обновлено в 04:56
Общество
Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020
Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
Обновлено в 04:04
Хоккей
ЦСКА пока не обсуждает вопрос продления контракта с Никитиным
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Игорем Никитиным пока не обсуждается.
Обновлено в 07:00
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.
Обновлено в 06:31
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии
Обновлено вчера в 22:20
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено 31 мая в 09:33
Футбол
Смолов не понимает шуток над Комличенко
Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
Обновлено в 07:10
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала поклонникам на фото себя в юности и сейчас
Кристина Орбакайте выложила в соцсеть фото, на котором показала себя подписчикам в юности и сейчас.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17
Обновлено 31 мая в 06:31
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Бомбардировщик Ту-22М3М снова сможет заправляться в воздухе
Летчик-испытатель КБ "Туполев" рассказал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М снова получил возможность дозаправляться в воздухе, передает телеканал "Звезда".
Обновлено в 07:23