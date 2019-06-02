МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООНРИА Новости 05:49

с чего всё началось

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Шоу-бизнес Принцесса Монако вышла замуж за российского продюсера 32-летняя Шарлотта Казираги вышла замуж за 37-летнего кинопродюсера Дмитрия Рассама из России. Торжественная церемония прошла первого июня.

Общество Владимир Зеленский показал сына В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Происшествия Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в Дзержинске Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей.

Общество Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020 Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.

Хоккей ЦСКА пока не обсуждает вопрос продления контракта с Никитиным Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вопрос продления контракта с главным тренером команды Игорем Никитиным пока не обсуждается.

Политика Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Политика Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов и еще четыре кандидата на пост губернатора Петербурга подали необходимые документы в городскую избирательную комиссию в субботу, 1 июня.

Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

Политика Познер попал в базу «Миротворца» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Наука Ученые: Найдены самые древние паразиты человека Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Наука Названа новая причина вымирания неандертальцев Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.

Футбол Смолов не понимает шуток над Комличенко Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала поклонникам на фото себя в юности и сейчас Кристина Орбакайте выложила в соцсеть фото, на котором показала себя подписчикам в юности и сейчас.

Происшествия Объявлена дата проведения похорон Рейеса Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".