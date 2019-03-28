Политика
МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в ВенесуэлеRT на русском 07:58
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
Читать в источнике
Оценить107
Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Здоровье
Спецназ взял штурмом дом, чтобы забрать непривитого мальчика
Ролик штурма дома из-за больного ребенка многих удивил.
Обновлено в 13:40
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Спорт
Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Политика
Украинский эксперт назвал единственный сценарий «возвращения» Крыма
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, при каком условии Украина сможет вернуть Крым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом
Обновлено в 13:55
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика
Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане
Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Общество
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit
Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.
Обновлено в 00:40
Единоборства
Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган
Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Россияне раскупили 15 тысяч смартфонов Redmi Note 7 за полчаса
Компания Xiaomi объявила о том, что сегодня ей удалось распродать 15 200 экземпляров смартфона Redmi Note 7 менее чем за полчаса – за 27 минут.
Обновлено в 05:08
Общество
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Футбол
Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13