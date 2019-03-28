Политика

МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в ВенесуэлеRT на русском 07:58

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
Читать в источнике
Мария Захарова
Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:57

Подробнее о событии

В Москве ответили на призыв Трампа покинуть Венесуэлу

RT на русском11:47

Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу

Газета.Ru09:14

Речи о размещении российских баз в Венесуэле не было и нет – Захарова

Эхо Москвы08:39

В МИД прокомментировали слухи о создании военной базы в Венесуэле

РИА Новости08:32

МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

РБК07:26

В МИД РФ оказались не в курсе планов создать в Венесуэле российскую военную базу

Интерфакс08:41

Захарова: законодательство Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз в стране

ТАСС08:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Здоровье

Спецназ взял штурмом дом, чтобы забрать непривитого мальчика

Ролик штурма дома из-за больного ребенка многих удивил.
Обновлено в 13:40
Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Спорт

Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Политика

Украинский эксперт назвал единственный сценарий «возвращения» Крыма

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, при каком условии Украина сможет вернуть Крым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Обновлено в 13:55
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика

Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане

Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика

Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit

Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.
Обновлено в 00:40
Единоборства

Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган

Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.
Обновлено в 11:52
Гаджеты

Россияне раскупили 15 тысяч смартфонов Redmi Note 7 за полчаса

Компания Xiaomi объявила о том, что сегодня ей удалось распродать 15 200 экземпляров смартфона Redmi Note 7 менее чем за полчаса – за 27 минут.
Обновлено в 05:08
Общество

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Футбол

Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:06
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное