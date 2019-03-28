Политика

МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в ВенесуэлеRT на русском 07:58

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
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Мария Захарова
Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:57

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