МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в ВенесуэлеRT на русском 07:58

Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.

Политика США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Футбол Оуэн объяснил своё решение сменить «Ливерпуль» на «Реал» Бывший английский футболист Майкл Оуэн рассказал, как принял решение покинуть "Ливерпуль" ради "Реала" в 2004 году.

Общество Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Финансы Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).

Авто Renault Duster получил новую спецверсию Adventure Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.

Экономика В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Происшествия Дочь задержанного Ишаева в зале суда не могла перестать плакать Дочь задержанного бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, академика РАН Виктора Ишаева Юлия в зале суд не могла остановить слезы.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Политика Геращенко: Жители Донбасса обязаны будут выплатить репарации семьям ветеранов АТО Амнистируют только тех, кто добровольно и публично признает свою вину, обязуется никогда больше не преступать закон и будет выплачивать репарации жертвам либо государству работой в специальных госпредприятиях, пока назначенная сумма компенсации не будет возмещена.

Происшествия Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.

Политика Коломойский попал в базу «Миротворца» Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».

Экономика «Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара» В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.

Происшествия В Крыму арестовали девять подозреваемых в терроризме Суд в Симферополе арестовал до 15 мая девять предполагаемых участников запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Киевского районного суда в четверг, 28 марта.