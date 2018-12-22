Политика

МИД прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД
РИА Новости
04:40

Российский МИД выразил разочарование итогами голосования в Генассамблее ООН по резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
РИА Новости04:40
с чего всё началось
В комментарии, опубликованном на официальном сайте
 МИД, указывается, что «итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД не могут не вызывать разочарования».
Взгляд.ру05:26

Подробнее о событии

МИД прокомментировал голосование в ООН по резолюции о ДРСМД

Взгляд.ру05:26

Резолюция по договору о ракетах: кто и как голосовал в ООН

Вести.Ru04:54

Небензя: США указали членам ООН выступить против резолюции о ДРСМД двумя третями голосов

ТАСС05:20

МИД прокомментировал голосование Генассамблеи ООН по резолюции о ДРСМД

РИА Новости04:40

В МИД прокомментировали решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД

RT на русском04:19

Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД

Коммерсантъвчера в 12:18

Генассамблея ООН отклонила резолюцию РФ в поддержку ДРСМД

РЕН ТВвчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:31, Ашберн
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

В США приостановлена работа правительства

В Соединённых Штатах официально произошла приостановка работы федерального правительства из-за того, что представители Демократической и Республиканской партий так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на южной границе.
Обновлено в 00:44
Политика

Володин винит министерства России и Белоруссии в срыве отмены роуминга

Профильные министерства России и Белоруссии сорвали исполнение поручений президентов двух стран об отмене роуминга.
Обновлено в 03:38
Политика

Bloomberg: Дональд Трамп хочет уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО

Эксперт Уилл Флэнниган заявил, что демонстрация возможностей российского танка Т-14 "Армата", которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), пишет The National Interest.
Обновлено в 04:52
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США

Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

Обновлено в 02:48
Политика

В Киеве планируют провести марш в честь дня рождения Бандеры 1 января

Вечером 1 января в Киеве планируется проведение марша в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Политика

В российских школах появятся две новые должности

В российских школах водятся две новые должности — старший и ведущий учителя.
Обновлено в 04:21
Политика

Бывшего президента Приднестровья приговорили к 16 годам тюрьмы

Евгений Шевчук был президентом Приднестровья с 2011 по 2016 годы.
Обновлено вчера в 16:35
ещё по теме
Главное