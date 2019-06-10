Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в ДонбассеГазета.Ru 14:56
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
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с чего всё началось
«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится в заявлении на сайте МИД.RT на русском13:36
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол
Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
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Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
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Обновлено в 08:10
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено в 21:06
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Квадрокоптеры призвали в разведку ЗВО
Обновлено 08 июня в 16:42
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Политика
Митинг против снятия блокады с Донбасса прошел в Киеве
Как сообщает "Украинская правда", акция протеста против освобождения Донбасса от блокады прошла в Киеве перед зданием администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Политика
Тюменскую область могут объединить с Курганской
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
Обновлено в 06:37
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Япония арестовала китайское судно
Китайское рыболовецкое судно было арестовано в исключительной экономической зоне Японии в 137 км к западу от архипелага Огасавара.
Обновлено в 06:27
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Экономика
Росстат: потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность жителей России в I квартале текущего года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до -16 пунктов.
Обновлено в 22:07
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено в 23:09
Происшествия
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и крал топливо
Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него 500 литров топлива, ему назначено 3,5 года лишения свободы условно, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 21:53
Общество
Правительство опубликовало концепцию нового КоАП
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности».
Обновлено в 08:20
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55