Политика
МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в ДонбассеРБК 14:13
Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
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с чего всё началось
«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится в заявлении на сайте МИД.RT на русском13:36
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МИД: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять «Минск»
Российская газета13:32
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