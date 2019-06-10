МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в ДонбассеРБК 14:13

с чего всё началось

Россия выражает надежду на то, что новая украинская администрация не будет «искать искусственных предлогов для саботажа» минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

МИД предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

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Политика Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.

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Энергетика Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.