МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в ДонбассеГазета.Ru 14:56

с чего всё началось

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

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Происшествия Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.

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