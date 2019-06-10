Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в ДонбассеГазета.Ru 14:56

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
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«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — говорится
 в заявлении на сайте МИД.
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