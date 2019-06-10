МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в ДонбассеГазета.Ru вчера в 14:56

с чего всё началось

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

Культура Okko инвестирует в сериалы для смартфонов Первым партнером онлайн-кинотеатра станет Red Carpet Studio Онлайн-кинотеатр Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Энергетика «Коммерсантъ»: Сечин попросил ускорить выплату компенсации от «Транснефти» из-за «Дружбы» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения в нефтепроводе «Дружба».

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Политика Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.

Авто Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и применению репеллентов Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как правильно выбрать и применить репелленты, сообщает пресс-служба ведомства.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Интернет Письма Gmail станут интерактивными 2 июля 2 июля новая функция появится в веб-версии Gmail. В мобильной версии почты Google эта возможность станет доступна позднее.

Экономика Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат Специалисты Финансового университета ожидают, что лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).

Политика WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Общество Туристам в Риме запретили ходить с голым торсом Стало известно, что теперь мужчинам нельзя появляться в общественных местах города с обнаженным торсом.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

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Происшествия В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

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Шоу-бизнес Яна Рудковская подорвала свою репутацию Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.

Шоу-бизнес Алена Водонаева раскритиковала Анджелину Джоли и ее дочь Фото: Анджелина Джоли с дочерью - Шайло А что касается самой Джоли, то, по мнению Алены, она является далеко не лучшей матерью, позволяя себе так безответственно относиться к собственному ребенку.