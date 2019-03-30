МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки БондарьКомсомольская правда 09:04

с чего всё началось

В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь. В частности, в дипведомство призвали профильные международные организации, в том числе ОБСЕ, оказать давление на Киев для прекращения произвола в отношении СМИ.

Политика На Украине сегодня пройдут президентские выборы Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.

Интернет Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Футбол «Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера».

Шоу-бизнес Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу» В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.

Шоу-бизнес Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа» Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.

Происшествия В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.

Политика Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".

Космос Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Общество Покидая юдоль печали На прошлой неделе внимание наших читателей привлек материал про русские гетто: районы за рубежом, где проживают преимущественно экспаты из России и стран СНГ.

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Политика Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Шоу-бизнес Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж 45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.

Общество В работе Netflix произошел сбой Сбой в работе компании потокового видео Netflix наблюдается в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран мира.

Политика В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями «Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Макрон осудил решение Трампа о признании Голан территорией Израиля «Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе»,— говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи французского президента с королем Иордании Абдаллой II (цитата по Press TV).

Общество В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли» Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.

Армия и оружие Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.

Технологии Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.

Культура YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.