Политика
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки БондарьКомсомольская правда 09:04
В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь. В частности, в дипведомство призвали профильные международные организации, в том числе ОБСЕ, оказать давление на Киев для прекращения произвола в отношении СМИ.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Украина.ру09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
На Украине сегодня пройдут президентские выборы
Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский.
Обновлено в 17:00
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Музыка
Непристойно и омерзительно: В Германии раскритиковали клип Rammstein
Обновлено вчера в 00:40
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол
«Интер» проявляет интерес к Видалю и Ракитичу
Полузащитники «Барселоны» Артуро Видаль и Иван Ракитич попали в сферу интересов «Интера».
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа»
Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Наука
Язык занимает в мозгу всего 1,5 мегабайта
Оказалось, вся информация о языке занимает лишь 1,5 мегабайта.
Обновлено 28 марта в 12:54
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Покидая юдоль печали
На прошлой неделе внимание наших читателей привлек материал про русские гетто: районы за рубежом, где проживают преимущественно экспаты из России и стран СНГ.
Обновлено в 03:00
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.
Обновлено в 06:28
Общество
В работе Netflix произошел сбой
Сбой в работе компании потокового видео Netflix наблюдается в ночь с субботы на воскресенье в ряде стран мира.
Обновлено в 18:55
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика
Макрон осудил решение Трампа о признании Голан территорией Израиля
«Президент республики подчеркнул, что признание суверенитета Израиля над Голанами, оккупированной территорией, противоречит нормам международного права и лишь способствует напряженности в регионе»,— говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи французского президента с королем Иордании Абдаллой II (цитата по Press TV).
Обновлено в 17:20
Общество
В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»
Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15