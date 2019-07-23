Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеРИА Новости 16:16

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Коммерсантъ14:21

Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе

Газета.Ru16:58

Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива

Эхо Москвы14:30

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

РИА Новости16:16

МИД предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

РБК14:14

МИД представил новую концепцию безопасности в регионе Персидского залива

Интерфакс14:14

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

RT на русском13:39
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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