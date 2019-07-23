Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеРИА Новости 16:16
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено в 11:25
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Парад ВМФ в Петербурге откроют залпом 12 пушек
Из артиллерийских орудий выстрелят военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии Во вторник, 23 июля, в пресс-службе Министерства обороны РФ рассказали, что в День ВМФ парад откроют и закроют залпом из 12 советских артиллерийских орудий д-44.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Общество
На Ибице отели могут временно остаться без горничных
На Ибице восемь тысяч горничных отелей 24 и 25 июля планируют провести забастовку против тяжелых условий труда, из-за чего госмти курорта могут остаться без чистых комнат и свежих полотенец, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Здоровье
Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах
Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ленобласти 12-летний подросток на квадроцикле врезался в иномарку
12-летний подросток на квадроцикле выехал на дорогу и врезался в легковой автомобиль.
Обновлено в 17:24
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Галкин застукал пьяную Пугачеву с предавшей Крым Вайкуле
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме видео со своей 70-летней супругой Аллой Пугачевой и ее 65-летней подругой Лаймой Вайкуле.
Обновлено в 15:16
Происшествия
У метро «Солнцево» изувечили москвича, пытавшегося спасти девушку
Как передает РЕН-ТВ, пострадавший 35-летний Юрий рассказал, что проходил мимо и увидел, что группа молодых людей пристает к девушке.
Обновлено в 09:01
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Наука
Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом
Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Обновлено в 01:30
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Игры
Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch
Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
Авто
Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos
23 июля автопроизводитель Kia представил новый глобальный кроссовер Kia Seltos, который в модельном ряду займёт место между моделями Soul и Sportage, а также составит на рынке конкуренцию Hyundai Creta.
Обновлено в 16:15