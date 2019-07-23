Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеРИА Новости 14:18

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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Как отметили
 в МИД, в основу положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности, Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

РИА Новости14:18

Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива

Эхо Москвы14:30

МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

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Россия предложила свое решение ситуации в Персидском заливе

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МИД представил новую концепцию безопасности в регионе Персидского залива

Интерфакс14:14

Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе представил МИД РФ

Газета.Ru14:02

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

RT на русском13:39
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Политика

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

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Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
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Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
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Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка

Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
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Общество

Госдума приняла закон об упрощенном получении автомобильных номеров

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль у изготовителей государственных регистрационных знаков.
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Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
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В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Футбол

Конов подтвердил переход Перейро в «Спартак»

Журналист Василий Конов анонсировал трансфер хавбека ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак".
Обновлено в 05:08
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
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Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

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Обновлено в 13:25
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Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

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Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

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Технологии

Роскачество определило лучшие фотоаппараты

Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
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