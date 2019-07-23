Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеРИА Новости вчера в 16:16

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

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Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе

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МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

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Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива

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