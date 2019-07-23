Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеРИА Новости вчера в 16:16
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
Коммерсантъвчера в 14:21
Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива
Эхо Москвывчера в 14:30
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«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
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Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
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Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
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Минкульт РФ выяснит, какие Винни-Пухи нужны современным детям
Ведомство планирует выяснить, каких сценариев ожидать в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено вчера в 12:02
Политика
С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
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В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
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Китай рассказал о причинах роста оборонного бюджета
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В России могут сократить количество платежных терминалов
В связи с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике по стране может резко уменьшиться количество платежных терминалов, передает РБК.
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Энергетика
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Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
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