Политика

МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
РИА Новости
вчера в 12:49

Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.
РИА Новостивчера в 12:49
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 12:13

Подробнее о событии

МИД обеспокоен нагнетанием Украиной ситуации в Азовском море

Газета.Ru03:21

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МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

RT на русскомвчера в 12:13
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Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны.
Обновлено в 03:53
Политика

Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 03:36
Политика

В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Обновлено в 03:27
Политика

Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Захарова назвала Бутину жертвой русофобии в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина стала жертвой русофобии в Вашингтоне.
Обновлено в 03:39
Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Обновлено в 03:51
Политика

Лавров встретится 27 ноября в Париже с главой МИД Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября в Париже проведёт переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия и Армения подписали соглашение о создании аналога МАК

РФ и Армения подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 03:49
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных авто без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Обновлено в 03:47
Политика

Конвой МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса пересек госграницу

Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса пересекла российско-украинскую границу, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:51
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:19
Политика

Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес

Минздрав одобряет идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом, однако экономическую обоснованность такого шага предстоит проанализировать.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 03:49
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Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
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