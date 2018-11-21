Политика
Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости15:49
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении.RT на русском12:13
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Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено в 21:52
Политика
Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии
Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 19:34
Политика
Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне
Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 21:39
Политика
Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко на Евромайдане
Обновлено в 21:46
Политика
США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД
Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 21:53
Армия и оружие
Пентагон получил разрешение на применение силы на границе с Мексикой
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 20:46
Политика
В Майами задержали сыновей бывшего президента Панамы Мартинелли
В Майами, штат Флорида, задержали двоих сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли.
Обновлено в 20:54
Политика
Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit
Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено в 21:40
Политика
Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:53
Армия и оружие
США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО
США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".
Обновлено в 21:47
Политика
Путин: отношения России и Абхазии носят стратегический характер
Путин подчеркнул, что отношения между странами носят "особый, стратегический, союзнический" характер.
Обновлено в 20:05
Политика
Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании в Роскосмосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что почти все производственное оборудование, используемое на предприятиях российской космической отрасли, устарело, однако даже в таком положении возможно решить имеющиеся проблемы.
Обновлено в 21:15