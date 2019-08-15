Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островахГазета.Ru 10:59
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее в сети был распространен видеоролик, в котором Лавров заявил, что Россия является правопреемником Советского Союза и готова «вести диалог с Японией на основе декларации 1956, каковая гласит, что сначала подписание мирного договора, а затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов».Infox.ru10:12
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