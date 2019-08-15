с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Крымской военной морской базы Черноморского флота отработал подводные стрельбы из специального оружия.

Культура Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.

Политика Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.

Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Происшествия Кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский Несмотря на всё вышеперечисленное министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что свалок возле Жуковского нет, ближайший к аэродрому мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 км, да и тот закрыли семь лет назад.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные заболевания школьников Исследование здоровья детей с 2005 по 2015 год проводили эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения, сообщает RT.

Политика Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Политика Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.

Здоровье Эксперты назвали несовместимые лекарства Фармакологи назвали лекарства, прием которых одновременно может серьезно навредить здоровью.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Происшествия К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.

Кино Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа» В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.