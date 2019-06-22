МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в ГрузииГазета.Ru 11:23

с чего всё началось

Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости". Ведомство подчеркнуло, что требование касается как защиты журналистов, так и всех остальных российских граждан.

Происшествия Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко» 13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.

Футбол Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом» Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Хоккей Россиянин Кочетков выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 36-м номером "Каролина" выбрала 19-летнего российского вратаря Петра Кочеткова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года во втором раунде под общим 36-м номером.

Политика В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина» Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Армия и оружие На Донбасс прибыл глава Военного комитета ЕС «Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте», — пишет Божок.

Общество Ванная вашей мечты Ванная комната предъявляет высокие требования и к специалистам, которые производят ремонт.

Шоу-бизнес Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой Веру Российская актриса, модель и певица Алена Кравец выразила готовность взять к себе на воспитание дочь Юлии Началовой, 12-летнюю Веру.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Политика Глава СБУ начал подготовку визита Зеленского в США Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в ходе визита в Соединенные Штаты обсудил предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Космос NASA обнаружило на Марсе признаки жизни На Марсе ученые благодаря марсоходу Curiosity провели исследование и нашли то, что чаще всего указывает на присутствие жизни.

Происшествия В Камбодже в результате обрушения здания погибли 13 человек На юге Камбоджи 13 человек погибли в результате обрушения строящегося здания.

Гаджеты Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.

Кино Карри не сыграет в Space Jam 2 из-за загруженного графика Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не примет участия в съемках мультипликационного фильма Space Jam 2. По сообщению New York Times, баскетболист получил приглашение сняться в эпизодической роли, но ответил отказом.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Политика США обнародовали план по развитию Палестины Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Транспорт В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов В Домодедово задержаны пять рейсов, отменены восемь, в Шереметьево задержаны 23 рейса.