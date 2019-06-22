Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в ГрузииГазета.Ru 11:23
Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости". Ведомство подчеркнуло, что требование касается как защиты журналистов, так и всех остальных российских граждан.
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении.RT на русском11:37
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