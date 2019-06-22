Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в ГрузииГазета.Ru 11:23

Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости". Ведомство подчеркнуло, что требование касается как защиты журналистов, так и всех остальных российских граждан.
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении
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RT на русском11:37

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МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

РБК12:14

МИД РФ потребовал от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

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ТАСС11:31

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Эхо Москвы11:30

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Вести.Ru11:47

МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии

Газета.Ru11:23
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