МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииРБК 12:14

с чего всё началось

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства. Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».

Политика Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.

Общество В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Здоровье Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.

Происшествия Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Общество На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.

Политика В Иране казнен американский шпион В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.

Происшествия В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.

Авто Разводки на дорогах: осторожно, новая схема! В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.

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Политика Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.

Экономика Evraz Абрамовича может купить актив British Steel Evraz от комментариев изданию отказался. Роман Абрамович – крупнейший акционер компании, ему принадлежат 29%, указывает FT.