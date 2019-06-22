Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииРБК 12:14
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства. Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении.RT на русском11:37
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Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями
Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Футбол
Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»
Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой.
Обновлено в 09:27
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Общество
На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем
На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар
Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали
В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Авто
Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!
В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
Обновлено в 04:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Общество
РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов
Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Экономика
Evraz Абрамовича может купить актив British Steel
Evraz от комментариев изданию отказался. Роман Абрамович – крупнейший акционер компании, ему принадлежат 29%, указывает FT.
Обновлено в 07:49
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44