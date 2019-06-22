Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииРБК 12:14

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства. Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
с чего всё началось
«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении
.
RT на русском11:37

Подробнее о событии

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

РБК12:14

МИД РФ потребовал от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

Говорит Москва11:28

Россия потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

RT на русском11:37

МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

ТАСС11:31

Российский МИД потребовал от Грузии обеспечить безопасность россиян

Эхо Москвы11:30

Москва требует от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

Вести.Ru11:47

МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии

Газета.Ru11:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями

Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Футбол

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Политика

В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар

Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали

В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Авто

Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном

Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Авто

Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!

В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
Обновлено в 04:38
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

Обновлено вчера в 11:05
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика

Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Общество

РКН требует от eBay удалить объявления о продаже военных орденов

Роскомнадзор на основании поступивших в ведомство судебных решений направил американской интернет-компании eBay требования об удалении объявлений о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также других госнаград и знаков отличия.
Обновлено в 05:35
Экономика

Evraz Абрамовича может купить актив British Steel

Evraz от комментариев изданию отказался. Роман Абрамович – крупнейший акционер компании, ему принадлежат 29%, указывает FT.
Обновлено в 07:49
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное