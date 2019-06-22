МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииРБК 12:14

с чего всё началось

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства. Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».

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