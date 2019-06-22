Политика
МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииРБК 12:14
МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства. Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении.RT на русском11:37
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