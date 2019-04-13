МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном мореРИА Новости вчера в 11:36

Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе.

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Единоборства Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Происшествия Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.

Футбол Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.

Общество Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.

Происшествия Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров» Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Происшествия В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.

Важное за сутки Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.

Происшествия Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Канаде сгорел Украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.

Политика Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.

Армия и оружие Как Украина начала силовую операцию в Донбассе 14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Происшествия Отец Ассанжа прокомментировал арест сына Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.

Политика Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Футбол Фанаты «Спартака» показали новую девушку Луиса Адриано В "Инстаграме" фанатов московского "Спартака" опубликованы фотографии форварда команды Луиса Адриано и его новой девушки.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Футбол «Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.

Армия и оружие Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.

Происшествия В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом ДТП произошло около четырех утра и автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Политика Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.