Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном мореРИА Новости вчера в 11:36
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Читать в источнике
Оценить136
Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе.
— Александр Грушко, российский дипломатГазета.Ru вчера в 12:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота
Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»
Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Большая нелетающая птица убила фермера из Флориды
Фермер из флоридского города Алачуа погиб в результате нападения казуара - крупной нелетающей птицы, передает "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
Авто
Названы самые популярные подержанные универсалы в России
Обновлено 11 апреля в 10:27
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Как Украина начала силовую операцию в Донбассе
14 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» в трёх регионах на юго-востоке страны.
Обновлено в 01:06
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Отец Ассанжа прокомментировал арест сына
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.
Обновлено в 02:37
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Футбол
Фанаты «Спартака» показали новую девушку Луиса Адриано
В "Инстаграме" фанатов московского "Спартака" опубликованы фотографии форварда команды Луиса Адриано и его новой девушки.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
«Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии
Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие
Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии
SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
Обновлено 12 апреля в 22:00
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП произошло около четырех утра и автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.
Обновлено в 01:22
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06