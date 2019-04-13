Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном мореРБК 12:35

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
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В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море

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Грушко: Россия примет меры для нейтрализации угроз в Чёрном море

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Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море

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Москва примет меры против угроз НАТО в Чёрном море

News.ru11:35
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Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

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Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
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Экс-депутат Носов назвал стрельбу Пятницкого «пьяными понтами»

Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
Обновлено в 11:11
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В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Названы самые продаваемые устройства от Apple

Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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В Петербурге пройдет первый однодневный фестиваль «Бабочка»

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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
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Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров

Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
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Себастьян Феттель: «„Мерседес“ было нереально опередить»

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Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
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Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
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Хоккей

Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ

Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
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Авто

Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas

На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
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Общество

КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом

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В Москве поклонник избил певицу «Геликон-оперы»

В Москве поклонник напал на оперную певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе и избил ее.
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Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
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