Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном мореРБК 12:35
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Обновлено в 09:30
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Обновлено в 12:00
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Происшествия
Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом
Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Экс-депутат Носов назвал стрельбу Пятницкого «пьяными понтами»
Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства от Apple
Оказалось, что чаще всего в магазинах Apple клиенты приобретают смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey, а они и стали самыми продаваемыми.
Обновлено в 06:06
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Культура
В Петербурге пройдет первый однодневный фестиваль «Бабочка»
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров
Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Автоспорт
Себастьян Феттель: «„Мерседес“ было нереально опередить»
Обновлено в 05:27
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Хоккей
Женская сборная Канады впервые в истории не вышла в финал ЧМ
Женская сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2019 на стадии 1/2 финала. В полуфинале турнира Канада проиграла команде Финляндии (2:4).
Обновлено в 11:50
Авто
Компания Volkswagen презентовала спецверсию внедорожника Atlas
На днях представители компании Volkswagen презентовали модель Atlas Basecamp. Новинка будет полезна для любителей активного отдыха в горах.
Обновлено в 03:10
Общество
КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату
Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Москве поклонник избил певицу «Геликон-оперы»
В Москве поклонник напал на оперную певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе и избил ее.
Обновлено в 12:22
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35