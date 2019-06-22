Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»Коммерсантъ 14:59
Генерал сослался на угрозу нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США. «Генерал откровенно лукавит не только тогда, когда старается приписать России подход, отсутствующий в ее военной доктрине»,— заявили в МИДе.
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