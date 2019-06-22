Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»РИА Новости 11:15

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приступил к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках.
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МИД ответил на опасения США о «маломощном ядерном ударе» из России

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Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже

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МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

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МИД: США отказались принять заявление о недопустимости ядерной войны

Московский Комсомолец10:00
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В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
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«Спартак» представил новый клубный автобус

«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
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Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Футбол

Экс-нападающий «Крыльев» Савин сыграет за «Шеффилд» против «Торпедо»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин примет участие в контрольной игре «Торпедо» и «Шеффилда».
Обновлено в 10:58
Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Общество

Алибасов опроверг заявления СМИ о его голодании

Музыкальный продюсер Бари Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья и опроверг заявления СМИ о его голодании.
Обновлено в 06:58
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Происшествия

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

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Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.
Обновлено в 11:14
Культура

Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»

Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
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Федерер вышел в финал турнира в Галле и сыграет с Гоффеном

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Галле.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Происшествия

На северо-востоке Москвы двух детей изъяли из антисанитарных условий

Обновлено вчера в 14:48
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
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Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

El Pais: на ГЭС в Испании произошел взрыв

По меньшей мере четыре человека пострадали в субботу в Испании в результате взрыва на гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета El Pais.
Обновлено в 12:02
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Здоровье

Путевки на море вручили ишимским врачам

Вторая путевка в этом году была вручена ветерану и «Отличнику» здравоохранения, врачу-неонатологу отделения новорожденных Перинатального центра Николаю Александровичу Зайцеву.
Обновлено в 01:54
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Светлана Ходченкова продемонстрировала пугающую худобу

Кадрами из своего путешествия Ходченкова после поделилась с поклонниками.
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Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Общество

Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей

Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Космос

Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10

В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
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