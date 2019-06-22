Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»РИА Новости 11:15
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приступил к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках.
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Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
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«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Футбол
Экс-нападающий «Крыльев» Савин сыграет за «Шеффилд» против «Торпедо»
Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин примет участие в контрольной игре «Торпедо» и «Шеффилда».
Обновлено в 10:58
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Общество
Алибасов опроверг заявления СМИ о его голодании
Музыкальный продюсер Бари Алибасов лично рассказал о состоянии своего здоровья и опроверг заявления СМИ о его голодании.
Обновлено в 06:58
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
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На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца
В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка
Виктория Лопырева высмеяла слухи о том, что прячет от публики второго ребенка Напомним, что возлюбленный Лопыревой и отец ее ребенка ранее был женат на светской львице Татевик Карапетян, дочери миллиардера и мецената Самвеля Карапетяна.
Обновлено в 11:14
Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено в 11:52
Теннис
Федерер вышел в финал турнира в Галле и сыграет с Гоффеном
Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Галле.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Происшествия
На северо-востоке Москвы двух детей изъяли из антисанитарных условий
Обновлено вчера в 14:48
Политика
РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Происшествия
El Pais: на ГЭС в Испании произошел взрыв
По меньшей мере четыре человека пострадали в субботу в Испании в результате взрыва на гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета El Pais.
Обновлено в 12:02
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Путевки на море вручили ишимским врачам
Вторая путевка в этом году была вручена ветерану и «Отличнику» здравоохранения, врачу-неонатологу отделения новорожденных Перинатального центра Николаю Александровичу Зайцеву.
Обновлено в 01:54
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Светлана Ходченкова продемонстрировала пугающую худобу
Кадрами из своего путешествия Ходченкова после поделилась с поклонниками.
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Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Космос
Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10
В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06