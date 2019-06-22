Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»РИА Новости 11:15
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон приступил к производству новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Политика
Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.
Обновлено в 10:44
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Футбол
Экс-игрок «Спартака» перебрался в «Чайку»
Обновлено в 13:21
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика
США обнародовали план по развитию Палестины
Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Наука
Российские ученые объяснили существование невозможных сверхпроводников
Российские ученые совместно с коллегами из Франции нашли теоретическое обоснование существованию недавно обнаруженных «невозможных» сверхпроводников.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали
В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Из-за непогоды в Шереметьево отменили 20 рейсов
Обновлено в 08:14
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено в 13:52
Политика
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Россия утилизирует украинскую подлодку
Россия намерена отправить в утиль подводную лодку «Запорожье», которая досталась «в наследство» от украинских военных после присоединения Крыма.
Обновлено вчера в 11:33
Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Общество
На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем
На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Политика
Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Футбол
Дмитрий Тарасов перенес операцию на ноге перед уходом из «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о перенесенной в римской клинике Villa Stuart операции на ноге.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части
В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
Обновлено в 12:13