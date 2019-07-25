Политика
МИД РФ отреагировал на захват Украиной российского танкераСлово и Дело 10:16
Ведомство отметило, что в случае захвата граждан РФ в качестве заложников, ответ со стороны Москвы будет незамедлительным: "Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
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