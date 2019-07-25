Политика

МИД РФ отреагировал на захват Украиной российского танкераСлово и Дело 10:16

Ведомство отметило, что в случае захвата граждан РФ в качестве заложников, ответ со стороны Москвы будет незамедлительным: "Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

РИА Новости09:06

Россия выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера

Эхо Москвы08:30

МИД РФ пообещал ответ, если Украина взяла российских моряков в заложники

Интерфакс08:25

МИД России прокомментировал задержание российского танкера СБУ

РБК08:28

В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера

Комсомольская правда08:10

Россия прокомментировала захват танкера Украиной

Lenta.ru07:59

Посольство России выясняет обстоятельства задержания танкера на Украине

RT на русском08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Финансы

Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб.
Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Кино

Скончался голландский актер Рутгер Хауэр

Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Футбол

Сын Хенрика Ларссона ушел из «Норчепинга» и может переехать в Россию

В нынешнем сезоне сын бывшего нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона лидирует в споре бомбардиров чемпионата Швеции с 11 голами в 16 матчах.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в квалификации Лиги Европы

Армянский «Пюник» под руководством Александра Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 11:31
Политика

Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова показали в эфире телеканала Altyn Asyr через несколько дней после появления слухов о его смерти.
Обновлено в 08:26
Авто

В России построят новый автомобильный завод

Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Элитных спецназовцев ВМС США в Ираке отправили домой за пьянство

Взвод «морских котиков» (United States Navy SEALs) — элитного спецназа ВМС США — вывели из Ирака за распитие алкоголя на месте дислокации.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО С-400 в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 09:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

СБУ задержала российский танкер

Обновлено в 07:25
Политика

Федеральные власти США возобновят смертные казни

Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Политика

Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу

Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

МИД РФ: Наши лётчики вели себя в Японском море абсолютно правомерно

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов официально заявил послу Южной Кореи в России, что российские летчики в небе над Японским морем действовали в полном соответствии с нормами международного права, сообщает 25 июля пресс-служба дипломатического ведомства России.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Германии загорелся военный полигон

Лесной пожар разгорелся близ города Йютербог в Бранденбурге на северо-востоке Германии, в том числе на военном полигоне, сообщает издание Maerkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Общество

Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Единоборства

Дадашев во время боя с Матиасом перенес инсульт

Обновлено в 10:47
Игры

Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах

Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Политика

Медведев назначил нового заместителя министра энергетики

"Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.
Обновлено в 12:35
Политика

Интерфакс: на борту задержанного Украиной танкера находятся 15 россиян

На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находятся 15 россиян, все они чувствуют себя удовлетворительно.
Обновлено в 10:05
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Политика

Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Задержание российского танкера NeymaБольше новостей по теме
Главное