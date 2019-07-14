с чего всё началось

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву "немедленно предпринять" действия для соблюдения соглашения.

Политика МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого.

Происшествия Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400 Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.

Происшествия Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.

Футбол «Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca.

Политика В ФСБ назначили нового командира «Альфы» Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Транспорт Инспекторы ГИБДД раскрыли хитрости общения с ними Несколько инспекторов ГИБДД на условиях анонимности раскрыли несколько хитростей о том, как общаться с полицейскими, если они остановили автомобиль.

Единоборства Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".

Технологии Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.

Армия и оружие Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Экономика Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Политика Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Политика Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.

Общество Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры (реже - по 30 рублей) много лет.

Экономика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Футбол Касильяс войдет в руководство «Порту» Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.