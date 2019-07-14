Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМДРИА Новости 12:28
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву "немедленно предпринять" действия для соблюдения соглашения.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, в Европе глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа.ТК Звездавчера в 11:19
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:42, Вашингтон
Политика
МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого.
Обновлено в 19:58
Общество
Росконтроль назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Обновлено в 02:34
Происшествия
Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по Бэйлу
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Тоттенхэм". Английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, сообщает Marca.
Обновлено в 19:16
Политика
В ФСБ назначили нового командира «Альфы»
Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено в 14:08
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Транспорт
Инспекторы ГИБДД раскрыли хитрости общения с ними
Несколько инспекторов ГИБДД на условиях анонимности раскрыли несколько хитростей о том, как общаться с полицейскими, если они остановили автомобиль.
Обновлено в 13:40
Единоборства
Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:30
Технологии
Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года
Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить
На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Экономика
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников
Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено в 22:26
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:58
Общество
Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов
Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры (реже - по 30 рублей) много лет.
Обновлено в 20:18
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Футбол
Касильяс войдет в руководство «Порту»
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.
Обновлено в 06:10
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34