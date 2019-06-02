Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Как отметили в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.RT на русском06:29
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В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei
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В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
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