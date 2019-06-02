МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54

с чего всё началось

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Политика Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

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Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.

Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

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Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Гаджеты В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.

Наука Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.

Политика Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Происшествия Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

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Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

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Общество Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.