Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
с чего всё началось
Как отметили
 в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
RT на русском06:29

Подробнее о событии

МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело «Украина против России»

Вести.Ru06:25

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Газета.Ru06:54

Россия оценила претензии Украины в суде ООН

Lenta.ru06:49

В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

RT на русском06:29

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

Коммерсантъ07:27

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

РИА Новости05:49

РФ будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу, - МИД

РЕН ТВ05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Политика

Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море

Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 08:42
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Обновлено в 08:48
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии у Троицкого моста

В воскресенье, 2 июня, стало известно состояние пешеходов, попавших накануне под колёса машины на съезде с Троицкого моста в Петербурге.
Обновлено в 08:26
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика

В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Жители Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

Обновлено в 05:33
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:05
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Политика

Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено 31 мая в 11:25
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Обновлено в 04:30
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
Обновлено в 07:34
Политика

В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 00:07
Политика

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет»

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное