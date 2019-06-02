Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
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 в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
RT на русском06:29

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В МИД отметили попытки Киева использовать конвенции в политических целях

RT на русском06:29

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

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Россия оценила претензии Украины в суде ООН

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Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН

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МИД РФ: у Гааги нет права рассматривать дело «Украина против России»

Вести.Ru06:25

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делу

ТАСС06:21

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

РИА Новости05:49
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
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Глава автомобилестроительного концерна Tesla Илон Маск заявил, что владельцы его электрокаров в скором времени смогут поиграть в Cuphead — игровой хит 2017 года, получивший известность за свою повсеместную сложность.
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РПЛ утвердила даты и время матчей 7-17 туров текущего чемпионата России.
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Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
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Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
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Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

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Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
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Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
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Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
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Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Авто

FV Frangivento показал 1010-сильный суперкар Asfane DieciDieci

Дебют прошел на специальном мероприятии в Италии Итальянский стартап FV Frangivento презентовал свою новинку — суперкар Asfane DieciDieci.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
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Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
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Политика

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
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Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

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Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
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В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

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Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
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