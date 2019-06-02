Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООНГазета.Ru 06:54
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Как отметили в ведомстве, Киев в январе 2017 года инициировал дело на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.RT на русском06:29
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Футбол
«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.
Обновлено в 08:36
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 06:38
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США
В американском издании Business Insider посчитали F-35 одним из самых ужасных образцов вооружения, производимого в настоящий момент времени для вооруженных сил США.
Обновлено в 03:06
Политика
В Харькове повалили бюст маршала Жукова
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено 31 мая в 15:18
Общество
Какая погода ждет кузбассовцев в первый рабочий понедельник лета
Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На Кубани перевернулась автоцистерна с мазутом
Автоцистерна опрокинулась на обочину, произошла ее расгерметизация - горючая жидкость растеклась вдоль дороги и попала в ливневую канализацию.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Футбол
Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» в следующем сезоне.
Обновлено в 10:00
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Общество
Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле
Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42