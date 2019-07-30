Политика
МИД ответил на арест российского танкера УкраинойМосковский Комсомолец вчера в 15:52
Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти будут следить за событиями вокруг танкера Nika Spirit, который был арестован по решению украинского суда.
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МИД заявил о праве собственника оспаривать задержание российского судна Украиной
Взгляд.рувчера в 14:43
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Авто
Ажиотаж вокруг недорогого кроссовера Hyundai Venue не утихает
По данным пресс-службы Hyundai, всего за 60 дней с момента выхода на рынок нового недорогого паркетника Hyundai Venue дилерами бренда было собрано более 50 тысяч предоплаченных заявок от покупателей.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане
Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера. О его личности пока ничего не сообщается.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
В Крыму захотели потратиться на горнолыжный курорт
Власти Крыма готовы пойти на серьезные траты для создания сопутствующей инфраструктуры, если теоретическая возможность создания курорта будет подтверждена исследованием.
Обновлено в 03:02
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Спорт
Омский симфонический оркестр готовится сыграть на SIMе
Обновлено вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Ирину Дубцову из-за сильно отфотошопленного лица
Бурное обсуждение вызвало новое фото певицы, которое, по мнению подписчиков, она сильно отфотошопила.
Обновлено в 02:55
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«МЮ» может предложить 50 миллионов «Барселоне» за Умтити
Английский клуб может предложить за защитника около 50 миллионов евро с учетом бонусов.
Обновлено в 01:44
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Все условия по продаже Denizbank выполнены
Все условия по продаже Denizbank выполнены, сообщается в материалах "Сбербанка".
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФ
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Гаджеты
Первая Diablo теперь доступна в браузере
Как пишет портал PC Gamer, её может запустить любой желающий. В бесплатной версии доступно 2 первых подземелья и один класс персонажей.
Обновлено в 03:18