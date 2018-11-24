Политика

МИД отверг попытки представить голод в 1930-е годы геноцидом украинцев
РБК
08:11

Попытки представить голод, разразившийся в 1930-е годы, как геноцид украинцев не имеют ничего общего с восстановлением справедливости и историческими фактами, заявили в МИД России.
РБК08:11
с чего всё началось
«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами», — говорится
 в сообщении ведомства в Facebook.
РБК08:11

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