Политика
МИД отреагировал на слушания по делу Украины против РоссииГазета.Ru 12:41
Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Происшествия
Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова
Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Теннис
Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»
Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Обновлено в 10:34
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Обновлено в 10:04
Общество
МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти
Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол
«Наполи» хочет подписать форварда «Торино»
«Наполи» находится в поисках форварда. Неаполитанцы обратили внимание на форварда «Торино» Андреа Белотти.
Обновлено в 12:36
Хоккей
«Был в шоке от слов Воробьева про наш хоккей». Интервью финского тренера, который обыграл Россию
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена – о победе на чемпионате мира, полуфинале против России, причинах поражения нашей команды, пиве, СКА и КХЛ.
Обновлено в 08:35
Политика
Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств
Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну
На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.
Обновлено в 11:13
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Происшествия
Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Игры
Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру
Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»
Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30