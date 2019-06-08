Политика

МИД отреагировал на слушания по делу Украины против РоссииГазета.Ru 12:41

Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Об этом говорится на сайте ведомства.
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МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России

Газета.Ru12:41

МИД России: Киев злоупотребляет судом ООН в политических целях

Московский Комсомолец12:26

Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины

РИА Новости06 июня в 07:03

РФ ждёт, что суд ООН отклонит иск Украины до его рассмотрения по существу

News.ru08:38

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России

Известия08:07

Россия рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Украины до рассмотрения по существу

ТАСС08:25

Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Lenta.ru10:44
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Происшествия

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Журналисту, задержанному с наркотиками, предъявили обвинение

Обновлено в 12:19
Финансы

Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)

Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
Обновлено в 10:56
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол

«Наполи» хочет подписать форварда «Торино»

«Наполи» находится в поисках форварда. Неаполитанцы обратили внимание на форварда «Торино» Андреа Белотти.
Обновлено в 12:36
Хоккей

«Был в шоке от слов Воробьева про наш хоккей». Интервью финского тренера, который обыграл Россию

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена – о победе на чемпионате мира, полуфинале против России, причинах поражения нашей команды, пиве, СКА и КХЛ.
Обновлено в 08:35
Политика

Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств

Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну

На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.
Обновлено в 11:13
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта

Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Происшествия

Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова

Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
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