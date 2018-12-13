Политика

МИД назвал безумием резолюцию ЕП по «Северному потоку – 2»
Взгляд.ру
04:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить «Северный поток – 2», назвал безумием попытки противодействовать энергетическому сотрудничеству.
Взгляд.ру04:27
Мария Захарова
Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера... - это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийский Диалог 08:25

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МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

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