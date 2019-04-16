МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибуналРИА Новости 15:09

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

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