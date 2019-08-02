Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу СкрипалейRT на русском 13:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
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МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Коммерсантъ15:28

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

RT на русском13:47

Захарова назвала новые санкции США из-за «дела Скрипалей» 72-ми с 2011 года

Интерфакс14:11

Россия отреагировала на новые санкции США

Lenta.ru13:57

Захарова назвала санкции США против России по «делу Скрипалей» откровенной провокацией

ТАСС13:57

МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Газета.Ru14:56

Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

РБК16:01
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Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 12:45
Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Авто

На смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка»

По словам Ксавье Пежо, который возглавляет отдел стратегического планирования автопроизводителя, на смену модели Citroen C4 придет «знаменательная новинка».
Обновлено в 11:54
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов

К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Неизвестные убили животных в контактном зоопарке Челябинска

Неизвестные напали на контактный зоопарк «Райский уголок» в Челябинске. В результате нападения половина животных погибли.
Обновлено в 08:42
Общество

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Женщина убила двух дочерей, которые мешали ей оказывать секс-услуги

Обновлено в 14:56
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Авто

Renault Arkana теперь стоит больше миллиона рублей

Обновлено в 00:27
Энергетика

Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Политика

Посольство США предупредило об опасностях поездок на Украину

В посольстве граждан США призвали быть бдительными и избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий, находясь на Украине в течение месяца.
Обновлено в 12:33
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Политика

Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию

Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Происшествия

Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

Обновлено в 14:44
Футбол

Йордан Ларссон тренируется по индивидуальной программе

Обновлено в 16:16
Кино

Бен Аффлек сыграет в эротическом триллере «Глубокая вода»

Обновлено в 12:07
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Армия и оружие

В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев

"Сорок девять палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 24 (ранены - ред.) боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Обновлено в 15:42
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.
Обновлено в 15:48
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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