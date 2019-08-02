Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу СкрипалейRT на русском 13:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
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В МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей

RT на русском17:11

МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Коммерсантъ15:28

МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Газета.Ru14:56

Захарова назвала новые санкции США из-за «дела Скрипалей» 72-ми с 2011 года

Интерфакс14:11

Россия отреагировала на новые санкции США

Lenta.ru13:57

Захарова назвала санкции США против России по «делу Скрипалей» откровенной провокацией

ТАСС13:57

Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

РБК16:01
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Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке

Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
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Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

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Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
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Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады

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Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га

Обновлено в 12:10
Общество

Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:23
Политика

МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД

Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:32
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

В Москве широко отпразднуют День десантника

В Москве масштабно отпразднуют 89-летие Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 06:35
Происшествия

От передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди

Обновлено в 08:37
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Общество

Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги

Обновлено в 11:34
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика

ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину

Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Политика

Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:54
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Политика

Объяснена невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика

Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»

Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Футбол

«Борнмут» забил «Лацио» три мяча, но этого не хватило для победы

Футбольный клуб «Лацио» в рамках товарищеской игры одержал победу над «Борнмутом».
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Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Политика

Освобожденные российские моряки направляются из Ливии в Крым

Моряки, задержанные в Ливии три года назад, находятся на половине пути в Крым, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
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Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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