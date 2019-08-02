Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу СкрипалейRT на русском 13:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
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Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Авиация Минобороны за двое суток потушила пожары площадью 113 тысяч га
Обновлено в 12:10
Общество
Путин подписал закон, регулирующий работу фитнес-центров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:23
Политика
МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД
Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:32
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Москве широко отпразднуют День десантника
В Москве масштабно отпразднуют 89-летие Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 06:35
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено в 11:34
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:54
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»
Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Футбол
«Борнмут» забил «Лацио» три мяча, но этого не хватило для победы
Футбольный клуб «Лацио» в рамках товарищеской игры одержал победу над «Борнмутом».
Обновлено в 16:45
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Политика
Освобожденные российские моряки направляются из Ливии в Крым
Моряки, задержанные в Ливии три года назад, находятся на половине пути в Крым, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:25
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38