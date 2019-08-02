Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

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