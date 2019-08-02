Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу СкрипалейRT на русском 13:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»
Обновлено в 12:42
Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»
Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Здоровье
За июнь в Китае было зафиксировано почти миллион инфекционных заболеваний
В общей сложности 2118 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за июнь 2019 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 19:32
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Происшествия
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Обновлено в 15:31
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Футбол
Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА
Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
Обновлено в 13:52
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
Обновлено в 14:47