Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу СкрипалейRT на русском 13:47

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД.
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В МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей

RT на русском17:11

МИД РФ: новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США

Коммерсантъ15:28

Захарова назвала санкции США против России по «делу Скрипалей» откровенной провокацией

ТАСС13:57

Захарова назвала новые санкции США из-за «дела Скрипалей» 72-ми с 2011 года

Интерфакс14:11

Россия отреагировала на новые санкции США

Lenta.ru13:57

Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США

РБК16:01

МИД насчитал 72 санкции США с 2011 года

Газета.Ru14:56
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Футбол

В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Космос

Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя

Обновлено в 08:01
Происшествия

Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик

Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Футбол

Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»

Обновлено в 12:42
Политика

Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»

Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство

Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Здоровье

За июнь в Китае было зафиксировано почти миллион инфекционных заболеваний

В общей сложности 2118 человек умерли от инфекционных заболеваний в Китае за июнь 2019 года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 19:32
Политика

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Общество

Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье

Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Культура

Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»

Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Происшествия

Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина

Обновлено в 11:20
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Обновлено в 15:31
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Футбол

Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес

Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
Обновлено в 13:52
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Музыка

Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады

Обновлено в 17:33
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Финансы

Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Происшествия

38-летний боксер покончил с собой

Обновлено в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
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