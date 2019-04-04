Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатовРоссийская газета 11:04
Ожидается, что до этого времени Токио с визитом может посетить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который проведет переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Россия и Япония по-прежнему имеют разные подходы к территориальной проблеме.
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Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша
Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph
Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Экономика
Выплаты россиянам по советским сбережениям проверят
Счетная палата проверит выплату в 2013-2018 годах компенсаций по вкладам времен СССР.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500
В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено в 12:22
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Политика
Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09