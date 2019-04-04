Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатовРИА Новости 10:51
Москва не будет принимать "телефонные протесты" от японских дипломатов среднего звена по поводу деятельности России на Курильских островах, сообщило Министерство иностранных дел. В ведомстве отметили, что такие приемы противоречат общепринятым форматам дипломатического общения.
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Здоровье
Крем для кожи превратил британку в «зомби»
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Авангард» забивал в большинстве во всех 13 матчах плей-офф
«Салават Юлаев» и «Авангард» (1:2, второй период) играют четвертый матч серии финала Восточной конференции.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Экономика
Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»
Арбитражный суд Москвы признал торговую сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом по иску Московского кредитного банка (МКБ), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:30
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Политика
Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа
В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В декабре стало известно, что сборку модели планируют перенести в Калининград. Конвейер пообещали запустить весной 2019 года.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Самолеты США вновь провели разведку у границ России
Второй самолет Lockheed ЕР-3Е взлетел с базы Суда-Бэй, которая находится на острове Крит, пролетел через воздушное пространство Болгарии и провел разведку у побережья Сочи.
Обновлено в 11:03
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше пяти часов в сутки
Известная телеведущая Елена Малышева в Instagram высказалась на тему сна. Конкретно о том, сколько должен спать взрослый человек.
Обновлено в 10:06
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Политика
Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений
Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:15
Кино
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
РФ и Белоруссия обсуждают продление срока кредита на БелАЭС
Москва и Минск начали обсуждать продление срока кредита на строительство Белорусской АЭС с 25 до 35 лет.
Обновлено в 10:19
Финансы
Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых.
Обновлено в 11:30
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин и Нетаньяху детально обсудили Сирию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования на встрече в Кремле.
Обновлено в 11:27