Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и ТаллинаРБК 12:38
В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
— Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45-ю годами позже, ибо ввод Красной армии означал восстановление советской оккупации, — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.Life.ru07:44
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МИД Литвы выразил протест России из-за празднования освобождения Вильнюса и Каунаса от гитлеровцев
Парламентская газета06:46
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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