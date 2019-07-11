с чего всё началось

В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.

МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

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