Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в МосквеRT на русском 11:06
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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с чего всё началось
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.RT на русском11:06
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Армия и оружие
НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Общество
В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму
Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на роман с пранкером Давидом Манукяном
Певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова любит загадывать загадки.
Обновлено в 12:43
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Обновлено в 11:41
Футбол
«Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер».
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Samsung удалила высмеивающий Apple ролик
Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых YouTube-каналов.
Обновлено в 08:42
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».
Обновлено в 15:55
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Наука
Ученые выяснили, какую группу крови любят комары
Ученые выяснили, что комары – настоящие гурманы среди микровампиров. Они предпочитают людей с определенной группой крови.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.
Обновлено в 13:03
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16