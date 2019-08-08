с чего всё началось

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Армия и оружие НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.

Финансы Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Происшествия Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Общество В России в 2020 году планируют утвердить нацстандарт на школьную форму Министр добавил, что такое уточнение к требованиям к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра» - когда качественные полушерстяные ткани не делают одежду безопаснее из-за синтетической подкладки.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Футбол «Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер».

Гаджеты Samsung удалила высмеивающий Apple ролик Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых YouTube-каналов.

Интернет Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Наука Ученые выяснили, какую группу крови любят комары Ученые выяснили, что комары – настоящие гурманы среди микровампиров. Они предпочитают людей с определенной группой крови.

Происшествия Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Британия намерена упростить визовый режим для учёных Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Космос Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Экономика «Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.