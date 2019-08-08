Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в МосквеRT на русском 11:06
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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с чего всё началось
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.RT на русском11:06
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Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина
Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски
«Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа
Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Космос
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила, что ждет третьего ребенка
Напомним, что Милла Йовович родилась в Киеве в семье актрисы Галины Логиновой.
Обновлено вчера в 17:09
Авто
Обновленный Jaguar F-Type замечен на тестах
Есть предположение о том, что дебют обновленного F-Type с индексом 2020 состоится уже в этом году.
Обновлено в 10:18
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Интернет
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Суд освободил гадалку полковника Захарченко
Мосгорсуд освободил гадалку Нону Михай по делу о хищениях в Нота-банке, пересчитав ее срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.
Обновлено в 10:15