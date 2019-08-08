с чего всё началось

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Наука Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.

Политика Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Происшествия Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Армия и оружие Истребители США «перехватили» российские Ту-95 у Аляски «Два истребителя F-22 и два самолёта CF-18 при поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортного самолёта C-130 Hercules и самолёта-заправщика KC-135 обнаружили и перехватили два самолёта Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады», — говорится в сообщении.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.

Авто Обновленный Jaguar F-Type замечен на тестах Есть предположение о том, что дебют обновленного F-Type с индексом 2020 состоится уже в этом году.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Интернет Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.