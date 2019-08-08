Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в МосквеRT на русском 11:06

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили
 в МИД.
RT на русском11:06

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