МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на УкраинеРБК 15:14

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

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