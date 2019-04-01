Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на УкраинеРБК 15:14

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
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МИД России пошутил над украинскими выборами

Телеканал 360°12:54

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

Российская газета12:40

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Вести.Ru11:20

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

РИА Новости11:28

МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

Комсомольская правда11:24

МИД России прокомментировал выборы на Украине

ТАСС11:20

МИД РФ шуткой про погоду прокомментировал выборы на Украине

Московский Комсомолец11:33
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Происшествия

Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева

Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Футбол

Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»

Обновлено в 14:46
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Обновлено в 16:15
Экономика

АФК «Система» выплатит в 20 раз меньше дивидендов, чем получит от МТС

Без учета МТС прочие активы "Системы" дали около 6 млрд OIBDA. Фактически за счет дивидендов МТС обслуживается долг "Системы".
Обновлено в 09:45
Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газона

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Футбол

Марк Овермарс: «Аякс» не получит слишком много игроков от «Барселоны»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о подробностях переговоров между нидерландским клубом и «Барселоной».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Политика

«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам

Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Транспорт

Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления

Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Космос

NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году

Обновлено в 16:50
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено в 14:20
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Общество

ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами

ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Ирина Кирюхина уволилась из роддома № 2

Обновлено в 06:45
Общество

Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска

Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
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