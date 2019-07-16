Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школыРИА Новости 06:06

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью". Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз.
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с чего всё началось
В материале газеты The New York Times
, которая первой сообщила об отказе сотрудникам школы в визах, приводятся слова Алексиса Родзянко, который предположил, что таким образом Москва пытается заставить Вашингтон вернуть ей две дипломатические дачи — в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были изъяты у РФ по решению администрации Барака Обамы в 2016 году.
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