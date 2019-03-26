Политика

МИД объяснил присутствие российских военных в ВенесуэлеРЕН ТВ вчера в 20:26

Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле

ТАСС00:15

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РИА Новостивчера в 15:53

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

RT на русскомвчера в 12:33

МИД РФ объяснил нахождение российских специалистов в Венесуэле

ФАНвчера в 13:18

В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в венесуэльские дела

Газета.Ruвчера в 12:50

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

РБКвчера в 12:35

В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы

Комсомольская правдавчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17

Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»

Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено вчера в 09:35
Экономика

«Газпром» внесет в уставный капитал «Газпром энергохолдинга» 6,4 млрд рублей

Совет директоров "Газпрома" принял решение внести в уставный капитал "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) дополнительные 6,372 млрд рублей, говорится в сообщении газовой компании.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет

В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп

Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика

Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы

Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный чемпионат мира

Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Состязания пройдут с 11 по 14 апреля в городе Фукуока.
Обновлено в 00:47
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек

Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Футбол

Главный тренер сборной Дании: это была забавная игра

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро-2020 с национальной командой Швейцарии.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Обновлено вчера в 06:57
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки

В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Общество

У россиян появятся цифровые профили

С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Религия

РПЦ: в России к 2050 году не останется русских

Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено вчера в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное