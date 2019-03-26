Политика
МИД объяснил присутствие российских военных в ВенесуэлеРЕН ТВ вчера в 20:26
Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
Россия, Нидерланды и Австралия тайно обсудили крушение MH17
Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»
Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
«Газпром» внесет в уставный капитал «Газпром энергохолдинга» 6,4 млрд рублей
Совет директоров "Газпрома" принял решение внести в уставный капитал "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) дополнительные 6,372 млрд рублей, говорится в сообщении газовой компании.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный чемпионат мира
Елизавета Туктамышева примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Состязания пройдут с 11 по 14 апреля в городе Фукуока.
Обновлено в 00:47
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Футбол
Главный тренер сборной Дании: это была забавная игра
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро-2020 с национальной командой Швейцарии.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии экспертов из-за потасовки
В феврале текущего года телеведущий выгнал из студии эксперта после слов о погибшем в Сирии летчике.
Обновлено в 00:30
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 01:20
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено вчера в 06:55