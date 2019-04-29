Политика

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООНИзвестия 15:45

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
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МИД: США препятствуют нормальному участию России в работе ООН

RT на русском19:34

В МИД РФ заявили, что США манипулируют визами, закрывая ООН для россиян

Life.ru16:38

МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН

Московский Комсомолец15:51

МИД России заявил о невыполнении США обязательств перед ООН

REGNUM15:59

МИД: Вашингтон продолжает мешать работе России в ООН

News.ru15:54

Мешают работать в ООН: МИД России обвинил США

Газета.Ru16:28

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

Известия15:45
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СМИ узнали о массовой рассылке с призывом голосовать за дочь Алсу

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Пентагон отреагировал на видео с главарем ИГ

Пентагон отреагировал на появление первого за пять лет видео с обращением лидера группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
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Шоу-бизнес

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
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Политика

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
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Кино

Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»

Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено в 00:20
Авто

Jaguar Land Rover станет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:45
Технологии

Нейросеть создает реалистичные пейзажи из абстрактных рисунков

Обновлено в 10:10
Общество

Китайские инвесторы осваивают земли в Порецком районе

Китайские инвесторы продолжают осваивать незнакомый для них язык и залежные земли в Порецком районе.
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Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Обновлено в 16:55
Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Здоровье

Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы

Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.
Обновлено в 20:34
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Общество

Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье

Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено в 09:52
Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Общество

Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В московском кафе произошла перестрелка

Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Общество

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки

Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
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