МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООНИзвестия 15:45

США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.

МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН

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